Молодые жители Югорска будут соревноваться в очистке родного города от мусора

25 августа в Югорске состоятся командные экологические соревнования «Чистый город». Мероприятие пройдет в рамках международной акции «Спасти и сохранить». Главный организатор – ООО «Газпром трансгаз Югорск». Событие направлено на поддержание чистоты и благоприятной окружающей среды и будет проходить в различных регионах деятельности компании, включая трассовые города и поселки.

Целью проекта является активизация населения в решении экологических проблем, повышение экологической осведомленности и укрепление связей между трудовыми коллективами. Участниками мероприятия станут работники филиалов компании, а также представители сторонних предприятий и организаций. Предполагается, что в «Чистом городе» примут участие более 600-800 человек.

Проект разработан совместными усилиями Совета молодых ученых и специалистов при поддержке отдела охраны окружающей среды и энергосбережения компании. Одна из особенностей проекта – мероприятие, направленное на уборку захламленных территорий, проводится в формате соревнований: собирая и сортируя мусор, команды получают баллы, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Важной инициативой стало подключение к проекту различных населенных пунктов, включая город Югорск, Белоярский район, город Новый Уренгой (Ямал) и город Ивдель (Свердловская область). Экологический проект был впервые реализован в Югорске в 2019 году, и с тех пор он стал традиционным и получил признание.

Отметим, что в 2019 году проект «Чистый город» был награжден Национальной экологической премией имени В.И. Вернадского, что подчеркивает важность и вклад этой инициативы в охрану окружающей среды.