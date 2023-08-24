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42% россиян хранят деньги в банках

Доля россиян, хранящих деньги в банках, достигла максимума

42% россиян хранят деньги в банках
Фото: pixabay

Доля россиян, хранящих деньги в банках, в августе составила 42%. Это максимальное значение за последние 6 лет — с июня 2017 года, пишет со ссылкой на данные Центробанка Газета.ру. За последний месяц численность россиян, доверяющих банкам, выросла на 3 процентных пункта.

Кроме того, за месяц доля россиян, которые предпочитали тратить свободные средства на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась на 2,3%, достигнув 32%. В то же время доля экономящих граждан практически не изменилась и составила 51,7%.

По оценкам экспертов, рост доверия населения к банковской системе связан с повышением ставок по вкладам. Для людей это надежный способ сохранить и приумножить сбережения.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 211, комментариев: 0
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