Медиа-школа креативных индустрий откроет свои двери в Ханты-Мансийске

В Югре идет набор в первую медиа-школу креативных индустрий. Она откроет свои двери 24 сентября с трехдневным курсом по созданию подкастов – эксперты расскажут аудитории про нюансы подготовки сценариев, монтажа, создания аудиозаставок, джинглов и прочих секретов подобного разговорного контента. Слушателями программы смогут стать совершеннолетние жители региона.

Проект медиа-школы креативных индустрий ведут ТРК «Югра» и продюсерский центр «Красная лодка». Обучение пройдет на базе гостиницы «Олимпийской». Для участия в программе будут отобраны 25 человек. Сам курс, проживание и питание в гостинице будут бесплатными.