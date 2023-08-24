Жительницы Югры становятся мамами раньше, чем женщины в других регионах «тюменской матрешки»

Югорчанки, в среднем, рожают первого ребенка чаще, чем жительницы других двух регионов «тюменской матрешки». Об этом сообщает издание «Федерал Пресс».

По данным департаментов здравоохранения, женщины ХМАО чаще всего становятся мамами впервые в 25 лет. На Ямале первенец чаще рождается у жительниц в возрасте 30 лет, а в Тюменской области – 29-30.

При этом Тюменская область обогнала оба округа по числу появившихся на свет детей. Так, в первой половине 2023 года, там насчитывается 10,2 тысячи рожденных младенцев. В Югре — 9,3 тысячи, в ЯНАО — 3,6 тысячи.