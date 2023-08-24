Лодка с людьми перевернулась в Октябрьском районе ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО перевернулась лодка с людьми. Инцидент произошел утром сегодня на 10 км протоки Алешкинская ниже по течению от поселка Приобье, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем телеграм-канале.

«На борту находилось 3 человека, все были в спасательных жилетах. Двух пассажиров удалось поднять на мимо проходящее судно «ЮМБА 35», один самостоятельно доплыл до противоположного берега», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Старший инспектор ГИМС МЧС Югры доставил пассажиров в поселок Приобье. Медпомощь людям не понадобилась.