В Югре пройдет традиционное августовское совещание педагогических работников

Ханты-Мансийск 24-25 августа станет местом сбора большого количества педагогических работников со всего региона – в городе состоится традиционное августовское совещание с центральной темой «Современные вызовы и трансформация образования: пути и решения».

Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, двухдневная программа будет включать в себя множество важных пунктов: образовательные площадки «Вдохновляющая сила наставничества» и «Построение единой системы военно-патриотического воспитания», тренинг по сервисному дизайну «Жизненная ситуация: выбор профессии школьников», мастер-классы «Технологии развития soft skills одаренных обучающихся», «Прототипирование с использованием 3Д-печати» и многое другое.

«На совещании запланированы к обсуждению основные векторы развития образования в автономном округе, ключевые идеи и проекты на предстоящий учебный год, также будут презентованы лучшие педагогические практики Югры», – прокомментировал предстоящее событие директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Организаторами мероприятия выступают профильный департамент окружного правительства, а также региональный «Институт развития образования». Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на сайте pedsovet2023.iro86.ru.