В ХМАО запустили новый сезон проекта «Я — фермер Югры»

Фонд развития Югры запустил новый сезон ежегодного проекта «Школа начинающего фермера «Я — фермер Югры». Стать участниками проекта, а затем и настоящими фермерами предлагают югорчанам, которым близко сельское хозяйство.

Проект рассчитан на два месяца. За это время, обещают организаторы, участники получат необходимые знания, навыки и смогут овладеть тонкостями ведения сельского хозяйства. После этого у них появится возможность предоставить свой бизнес-проект экспертной комиссии, получить консультацию и поучаствовать в грантовом конкурсе «Агростартап».

Зарегистрироваться на участие в проекте можно здесь.