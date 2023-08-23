Свыше 2 тысяч первоклассников сядут за парты в Сургутском районе

В Сургутском районе в новом учебном году ожидается свыше 2 тысяч первоклассников. Об этом сообщила директор районного департамента образования Ольга Кочурова.

«В этом году мы ожидаем увеличения количества наших обучающихся. Так, количество первоклашек у нас увеличится на 100 человек, и мы ожидаем порядка 2100 человек. Всего в школах Сургутского района будут обучаться более 18 тысяч человек, тогда как в прошлом году было 17800 учеников», - рассказала Ольга Кочурова.

Больше всего школьников ожидается в Солнечном, Нижнесортымском и Белом Яре. В прошлом году в первых двух поселениях появились новые школы на 1 100 мест. Это позволило перевести детей на обучение в одну смену. Сейчас ведется строительство школы в Белом Яру, уточнили в пресс-службе администрации Сургутского района.

«Степень готовности будущей школы на сегодня более 13%. Учитывая, что площадь объекта более 20 тысяч квадратных метров, масштаб строительства внушительный. Это будет современная школа с безбарьерной средой, рассчитанная на 1100 учеников», - сообщил ранее глава района Андрей Трубецкой.