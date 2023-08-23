На должность директора Тюменской филармонии назначили чиновника из Сургута

Экс-председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута, бывший замдиректора департамента культуры Югры Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию. Его назначили на новую должность в понедельник, 21 августа, сообщили на сайте учреждения.

«Владимир Петрович имеет большой опыт работы в сфере культуры. С 2017 г. по 2020 г. Владимир Фризен был председателем комитета культуры и туризма администрации Сургута. С 2020 г. по май 2023 г. занимал пост первого заместителя директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По словам его бывшего руководителя, Владимир Фризен смог поднять культуру Югры на новый качественный уровень», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что в мае 2023 года Владимир Фризен покинул пост первого замдиректора департамента культуры Югры.