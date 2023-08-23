Югорчанин ответит в суде за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Радужном водитель-нарушитель пытался дать сотруднику ДПС, однако силовик на сделку не пошел. Об этом сообщает следственный комитет Югры.

По данным следствия, автомобиль под управлением обвиняемого был задержан сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. Югорчанин предложил правоохранителю 50 тысяч рублей, оставив их в патрульной машине. Однако силовик задержал его. В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в судебные органы для рассмотрения по существу.

«Следственное управление напоминает, что дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий относится к категории тяжких преступлений. За его совершение УК РФ предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки», – подчеркнули в структуре.