32 случая коронавируса выявили в Югре за неделю

В ХМАО выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю с 14 по 20 августа в регионе зафиксировали 32 случая заражения. Это на 68,4% больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Заболеваемость регистрировалась в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Нижневартовске и Березовском районе. В Кондинском, Нижневартовском и Советском районах, Нефтеюганске и Нягани единичные случаи», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В возрастной структуре относительно прошлой недели доля взрослых снизилась до 84,4%. При этом наблюдается рост доли детей до 15,6%. В социальной структуре возросла доля служащих до 21,9%, неработающего населения - до 28,1%, рабочих - до 21,9 %. Уменьшилась доля пенсионеров до 18,8%.

Чаще всего югорчане заражаются ковидом в местах с массовым скоплением людей (торговых центрах, кафе и т.д.). На втором месте - заражения в семьях.