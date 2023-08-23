В Югре ликвидировали все лесные пожары

Сегодня, 23 августа, на территории Югры нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Авиапатрулирование осуществляется в постоянном режиме, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 166 ландшафтных пожаров, 636 лесных пожаров и семь возгораний на особо охраняемых природных территориях», − добавили в ведомстве. − Отметим, в регионе действует особый противопожарный режим. В случае увеличения случаев возгораний по причине неосторожного запрет на посещение лесов и пойм крупных рек в пределах одного района».

Напоминаем, ранее в Югре тушили один лесной пожар на землях Советского лесничества.