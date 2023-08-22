Жителя Югры обманула на 800 тысяч рублей молодая мошенница из Омска

Полицейские Югры задержали подозреваемую в мошенничестве. Молодая девушка из Омска обманула 24-летнего жителя поселка Федоровский на 800 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на пластические операции, поделились в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В марте через социальные сети молодой человек познакомился с девушкой, которая в ходе общения просила помочь ей финансово. В течение четырех месяцев югорчанин осуществлял переводы, сумма которых превысила 800 тысяч руб. Когда у мужчины закончились деньги, девушка перестала выходить на связь», − говорится в сообщении.

Оказалось, что 21-летняя аферистка решила воспользоваться советами из видеороликов, где девушки делятся опытом получения денег от мужчин. Она создала в соцсетях фиктивные страницы с фотографиями моделей. На одну из них обратил внимание потерпевший.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».