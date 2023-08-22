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«Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы

В Анапе проверят лагерь после жалобы детей из Югры

«Волосы, плесень и тараканы»: дети из Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы
Фото: ru.freepik.com

Дети из Кондинского района Югры пожаловались на антисанитарию в лагере Анапы «Премьера». В частности, они рассказали о волосах и плесени в их еде, а также тараканах, обитающих в комнатах. Жалобы о ненадлежащем исполнении услуг поступили от трех матерей, сейчас проходит проверка места отдыха, сообщила «Вестнику» начальник отдела профилактики и семейного неблагополучия департамента социального развития Югры Оксана Нестерова.

«Нами написан запрос в Роспотребнадзор Краснодарского края и министерство труда и соцзащиты Краснодарского края о проведении внеплановой проверки по указанным родителей нарушениям. По состоянию на данное время, в лагерь выехал внепланово Роспотребнадзор и в настоящее время там осуществляется проверка», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Совете Федерации предложили ограничить массовый отдых детей за границей.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 371, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:54
Похоже детский отдых отдан частникам. Выиграла там формочка тендер, набрала персонал с улицы и отбивает бабки на детях. Главный бич всех частников- антисанитария. Грязь и плесень на пищеблоке, повара без головных уборов, а возможно и с липовыми санитарными книжками и этот перечень можно продолжать. Кто контролирует качество приготовленной пищи и санитарию эв таких сезонных местах отдыха детей? Наверное Роспотребнадзор. Но к каждому детскому лагерю сотрудника Роспотребнадзора и «милиционера» не приставишь. Мне кажется отправлять детей в такие детские лагеря отдыха просто опасно. Впрочем за границей не лучше в смысле санитарии. Там тоже «русская рулетка». Потому что летний сезон это «чес» для морских побережий. Там три летних месяца год кормят. Та же Анапа. Это же ужас. Море-помойка после шторма, да и иное время не лучше. Геленджик та проблема- застойная лужа - бухты и камни. Да и какой это отдых валяться на пляжах у этих морских «помоек», что у нас что за границей? После такого отдыха нужно неделю отдохнуть дома, чтобы восстановиться и реабилитироваться. Ну да ладно. У нас в Анапе бегают тараканы, а на морском побережье Греции бегают крысы. А на побережье Андриатики в Италии в отеле для приехавших автобусом на три дня детей и подростков из Германии в номерах установили двухъярусные кровати. И какие там условия? «ГУЛАГ с двухъярусными шконками». К чему это я говорю? Вот жалобы с Урала, с Анапы, с Крыма и так далее. А чего мы хотим? Рынок. Качество сервиса детского отдыха зависит от количества вложенного бабла. А сегодня похоже чиновники все ещё, считают что детские лагеря - это пионерские лагеря советского периода. И не тратятся на отдых детей по полной. А в результате и тараканы, и плесень, и жалобы на условия проживания, и на хамство персонала. Пока детским отдыхом будут заниматься сезонные шабашники так и будет.

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