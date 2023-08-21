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В Югре приставы взыскали 630 миллионов задолженных алиментов за неполный 2023 год

Приставы в ХМАО взыскали с жителей региона более 10 миллиардов долгов

В Югре приставы взыскали 630 миллионов задолженных алиментов за неполный 2023 год
Фото: t.me/ufssp_86

За семь месяцев 2023 года приставы взыскали у югорчан 630 миллионов рублей алиментов, что на 200 миллионов рублей больше, чем за аналогичное время прошлого года. Всего за этот период удалось погасить более 10 миллиардов долгов. Об этом сообщает региональное управления УФССП.

Судебные приставы Югры рекомендуют проверять наличие или отсутствие долгов в разделе «Банк данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте управления. Так, в 2023 году югорчане посещали «Банк данных исполнительных производств» 170 тысяч раз, скачав при этом 11 тысяч квитанций.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 122, комментариев: 0
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