В Кондинском районе Югры пожарные вызволили собаку из водосточной трубы

Пожарные Кондинского района провели операцию по спасению собаки, застрявшей в водосточной трубе. Четвероногий попал в западню и не мог выбраться самостоятельно. Собаку первым обнаружил неравнодушный местный житель, который обратился за помощью к огнеборцам, рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Для того, чтобы вызволить животного развернули целую операцию. Сначала в ход пошли лопаты и ломики, но этого оказалось недостаточно. Водосточная труба, в которой находилась собака, была под бетонными плитами. Тогда на помощь пожарным пришли неравнодушные жители – один из них – Петр, предоставил спецтехнику, при помощи которой удалось поднять плиты», − говорится в сообщении.

Операция по спасению животного прошла успешно. Собаку быстро вызволили, после чего она при первой же возможности убежала на свободу.