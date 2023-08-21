Сообщения о буллинге в школах Югры будет анализировать искусственный интеллект

В Югре сообщения о буллинге с платформы ГИС «Образования Югры» будет анализировать искусственный интеллект. Власти планируют усовершенствовать систему, а также автоматизировать работу календаря детской безопасности. Соответствующий конкурс разместили на портале госзакупок.

Стоимость усовершенствования системы обойдется почти в шесть миллионов рублей. Подрядчик должен будет модернизировать сервис приема заявлений о случаях буллинга и разработать классификацию сообщений на базе искусственного интеллекта до 30 октября 2023 года.

Напоминаем, ранее в Югре ввели «кнопку быстрого реагирования» на буллинг.