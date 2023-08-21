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Железнодорожный вокзал в Нягани прошел итоговую проверку

Железнодорожный вокзал в Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Железнодорожный вокзал в Нягани прошел итоговую проверку
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Строительство железнодорожного вокзала завершилось, объект прошел итоговую проверку. Запуск вокзала в эксплуатацию запланирован на сентябрь, сообщает пресс-служба правительства ХМАО

«Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие города, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 000 человек в год», - отметили в пресс-службе.

Проект реализован по программе «Сотрудничество» — трехстороннему соглашению между Югрой, Тюменской областью и ЯНАО.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 30, комментариев: 0
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