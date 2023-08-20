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​В среднем по 13 тысяч рублей заработали летом подростки Сургутского района

Форум работающей молодежи «ПроКачка» прошел в Сургутском районе

​В среднем по 13 тысяч рублей заработали летом подростки Сургутского района
Фото: сайт администрации Сургутского района

В Сургутском районе 19 августа прошел форум работающей молодежи «ПроКачка». Мероприятие состоялось в новом культурно-досуговом центре Белого Яра. В ходе форума представители молодежных трудовых отрядом подвели итоги летней трудовой занятости, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Для подростков подготовили презентацию молодежных трудовых отрядов, мастер-классы по мобильной видеосъемке и игру «Туц-туц». В качестве экспертов привлекли специалистов в области профессиональной ориентации, психологов, общественных деятелей и предпринимателей. По итогам форума все участники получили сертификаты, а победители – заслуженный кубок.

Районный молодежный центр предоставляет рабочие места подросткам от 14 до 18 лет. Школьники пробуют себя в разных профессиях: работают сммщиками, помогают специалистам архива, занимаются уборкой общественных зон, красят заборы, наводят порядок в парках и скверах.

«За это лето порядка 800 ребят из 13 поселений Сургутского района начали свой трудовой путь. В среднем молодой человек за трудовой месяц получает около 13 000 рублей - это достаточно хороший бонус к его карманным расходом», - отметила замначальника управления молодежной политики администрации Сургутского район Валентина Хомутовская.

Ежегодно в бюджете Сургутского района выделяют порядка 12 млн рублей на зарплату трудоустроенным подросткам, еще порядка 16 млн рублей привлекается из федеральных денежных средств.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 42, комментариев: 0
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