В Белоярском районе потушили крупный лесной пожар

В Белоярском районе снят режим ЧС. Об этом сообщают специалисты департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Отмечается, что накануне на территории муниципалитета был потушен крупный лесной пожар. Возгорание возникло 4 августа от грозовой активности. Локализовать пожар удалось лишь 11 августа, ликвидировать – 17 августа. Площадь, пройденная огнем, составила 1700 га.

Тушение осложнялось жаркой сухой погодой, порывами ветра, толстой лесной подстилкой и сложным рельефом местности – значительная площадь пришлась на торфяники.

«Чтобы локализовать возгорание, огнеборцы проложили несколько десятков километров минерализованных полос до минерального грунта. Местами глубина полос достигала полутора метров. В ликвидации пожара участвовали работники Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС России по Югре, привлеченная группировка лесопожарных сил из Тюменской области», – рассказали в депнедрах округа.

Для доставки сил и средств привлекалась авиация, а также вертолеты КА-32 и МИ-26 с водосливными устройствами. Авиацией выполнено 345 сливов, доставлено 1880 тонн воды, обработано 15400 метров на кромки пожара.