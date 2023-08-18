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​Югорчан ожидают умеренно теплые и местами дождливые выходные

Воздух в ХМАО прогреется до +24 градусов в предстоящие выходные

​Югорчан ожидают умеренно теплые и местами дождливые выходные
Фото: ru.freepik.com

В предстоящие выходные в ХМАО будет тепло и местами дождливо. Такой прогноз погоды дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 19 августа, синоптики прогнозируют +3+8 градусов ночью и +19+24 градуса днем, местами на востоке +13+18 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный.

В воскресенье, 20 августа, столбик термометра покажет +4+9 градусов ночью и +14+19 градусов днем. Также прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 190, комментариев: 0
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