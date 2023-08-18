Югра заняла 64 место по количеству мусора на душу населения

Среднестатистический житель ХМАО за прошлый год произвел 255,7 кг мусора. Доля округа в общем объеме ТКО составляет 1,0%. Таким образом, Югра занимает 64 место среди российских регионов по количеству мусора на душу населения по данным службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как сообщает региональный мусорный оператор «Югра-Экология», общее количество образованных ТКО в разных регионах отличается. Это зависит от численности населения, его уровня и структуры потребления, степени экологической ответственности, наличия инфраструктуры.

«Отметим, что все ТКО, которые производят жители ХМАО-Югры, проходят весовой контроль и обработку. В Нефтеюганске, на первом из пяти запланированных мусоросортировочных комплексов, в процессе сортировки из них извлекают полезные материалы, такие как пластик, стекло, консервные и алюминиевые банки, которые можно и нужно использовать повторно. В последствии подготовленные кипы отправляют на перерабатывающие предприятия», – рассказали в пресс-службе «Югра-Экология».