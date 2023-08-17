Новая площадка ГТО появилась в поселке Нефтеюганского района

В поселке Сингапай Нефтеюганского района открыли новую площадку ГТО. Как сообщает пресс-служба правительства ХМАО, на площадке установили 23 современных тренажера: скамьи для отжиманий и укрепления мышц пресса, перекладины и турники, гимнастические брусья, шведскую стенку, а также комплексы для прыжков в длину, рывков гирь, мишени.

«Заниматься спортом, готовиться к соревнованиям и просто активно проводить время на площадке смогут жители поселка всех возрастов, ведь оборудование отвечает требованиям безопасности и учитывает нужды, как юных, так и взрослых югорчан», - отметили в пресс-службе.