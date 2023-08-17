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Муниципальное предприятие Ханты-Мансийска поймали на нарушениях при эксплуатации полигона

Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации полигона рядом с Ханты-Мансийском

Муниципальное предприятие Ханты-Мансийска поймали на нарушениях при эксплуатации полигона
Фото: pixabay

Природоохранная прокуратура Югры обнаружила нарушения при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов недалеко от Ханты-Мансийска.

Как сообщается на сайте ведомства, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска эксплуатирует полигон утилизации и захоронения отходов производства и потребления вблизи деревни Шапша Ханты-Мансийского района.

«Вопреки требованиям действующего законодательства санитарно-защитная зона объекта не установлена, ее проект не разработан и не утвержден, санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии предъявляемым требованиям не получено», - отмечают в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения. Суд иск удовлетворил. Исполнение решения контролирует прокуратура.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 144, комментариев: 0
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