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​Югра принимает полуфинал «Большой перемены» для одаренных школьников и студентов со всего Урала

Уральский полуфинал конкурса «Большая перемена» проходит в Югре

​Югра принимает полуфинал «Большой перемены» для одаренных школьников и студентов со всего Урала
Фото mvremya.ru

В Югре начинается полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-9 классов и студентов среднего профобразования. На него приедут более тысячи участников со всего Уральского федерального округа, они будут соревноваться в две смены с 16 по 24 августа. «Большая перемена» – флагманский проект федерального «Движения Первых».

Очные полуфиналы проекта будут посвящены теме «Горжусь Россией», рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Участникам предстоит объединиться в команды и выполнять задания по 12 направлениям. В ходе этой работы школьники и студенты колледжей предложат решения конкретных задач в разных сферах жизни. В этом им помогут встречи с руководителями больших социальных проектов, представителями медиа, культуры, артистами и спортсменами.

По итогам полуфиналов «Большой перемены», которые пройдет во всех федеральных округах России, определятся 2,1 тысячи финалистов. Победители в каждом из направлений получат призы от партнеров, а также возможность пройти стажировки в ведущих компаниях страны. Образовательные учреждения, подготовившие больше всего финалистов конкурса, получат гранты в размере до 2 млн рублей, а педагогов поощрят суммами в 150 тысяч рублей.

Напомним, что «Большая перемена» проводится при поддержке министерства просвещения и министерства науки и высшего образования России, конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».


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Сегодня в 15:09, просмотров: 70, комментариев: 0
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