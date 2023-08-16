В Югре взрослые стали чаще болеть ковидом

В Югре за неделю с 7 по 13 августа зарегистрировали 19 случаев заражения коронавирусом. Это на 72,7% больше, чем неделей ранее. Больные выявлены в Ханты-Мансийске, Нягани, Сургуте, Мегионе, Радужном, Березовском и Кондинском районах, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной структуре относительно прошлой недели возросла доля взрослых до 81,8% и снизилась доля детей до 18,2%. В социальной структуре возросла доля служащих до 31,6%, неработающего населения до 26,3%. Уменьшилась доля рабочих до 15,8% и пенсионеров до 26,3%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в структуре диагнозов доля ковид-пневмоний составила 7,1%, у большинства же больных (92,9%) наблюдались симптомы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в ХМАО продолжает расти заболеваемость энтеровирусной инфекцией. За неделю показатель увеличился на 34,8%.