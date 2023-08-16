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​Югра стремится вовлечь в физическую активность и спорт 900 тысяч человек

Губернатор Югры провела эфир, посвященный спорту и здоровому образу жизни

​Югра стремится вовлечь в физическую активность и спорт 900 тысяч человек
Фото pixabay.com

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой прошел накануне Дня физкультурника, поэтому логично был посвящен этой тематике – «Югра на пульсе: спорт и здоровый образ жизни». Даже место было подобрано соответствующее – Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Такие объекты, по мнению губернатора, должны строиться в разных точках региона.

«Здесь очень удачно сочетаются использование природного ландшафта и высокий уровень всего необходимого для проведения тренировок и спортивных соревнований, – подчеркнула глава региона. – Системно работаем над тем, чтобы таких объектов – спортивных комплексов, многофункциональных площадок – в нашем регионе открывалось как можно больше. Их наличие прямо влияет на доступность для югорчан возможности систематически заниматься физической культурой и спортом».

Впрочем, основная аудитория разговора все равно находилась в онлайне – почти двухчасовой эфир посмотрели более 210 тысяч раз. Интерес понятен – в Югре действительно немало людей, для которых спорт имеет значения. Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, около 870 тысяч югорчан так или иначе занимаются спортом – это 54 процента от всех жителей региона, включая младенцев и людей в возрасте. Среднероссийский показатель вовлеченности в физическую культуру – 53 процента, но Югра пытается увеличить разрыв, ставя в 2024 году задачу достичь планки в 55 процентов занимающихся спортом граждан.

Для этого есть база, которая постоянно расширяется. «В регионе насчитывается 1 277 открытых спортивных площадок, в том числе 128 футбольных полей, четыре стадиона с трибунами, 219 универсальных игровых площадок, 10 велодорожек, 10 скейтпарков начального уровня, 134 площадки с тренажерами и 23 ледовых катка, – рассказала Наталья Комарова. – На основе «Карты развития Югры» созданы 26 объектов спортивного назначения, два из них в этом году: роллердром в Нижневартовске и лыжная база в Лангепасе».

Само название эфира намекало на то, что будет упомянут крауд-проект «Югра на пульсе» – это масштабный сбор идей от жителей автономного округа на тему развития физкультуры, спорта и здорового образа жизни. В ходе этой акции 415 человек внесли 178 креативных идей, многие из них касались, в частности, развития центра адаптивного спорта в Сургуте и Центра зимних видов спорта (где проходил эфир) в Ханты-Мансийске. Также активные югорчане акцентировали внимание на необходимости развивать фиджитал-спорт (на стыке классического и компьютерного спорта) на базе Универсального спортивного комплекса в столице региона.

Часть идей, собранных в ходе проекта «Югра на пульсе», уже взяты на вооружение и проходят стацию реализации. Например, жительница Ханты-Мансийска Ольга Васильева предложила построить спортивную и игровую площадку для детей и взрослых на горнолыжном комплексе «Хвойный урман», и процесс уже запущен. «Здесь очень здорово зимой, но хотелось летом видеть больше активностей. Теперь тут появилась летняя тюбинговая трасса протяженностью больше 100 метров. Все безопасно. Очень рада, что есть возможность провести выходной активно и всей семьей», – поделилась инициатор проекта.

В Югорске пошли еще дальше и создали проект на стыке физкультуры и IT – там построили «умную» спортплощадку. «Простую на первый взгляд площадку умной сделают QR-коды. Отсканировав их, любой желающий получит доступ к видеотренировке от виртуального инструктора. Объект всесезонный. Мы уверены, что он создаст еще больше условий для занятий спортом», – объяснил эту идею директор «Центра югорского спорта» Николай Солодков. А член общественного совета города Наталья Коломиец добавила: «Здесь югорчане могут бегать, играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься на уличных тренажерах, причем и взрослые, и дети: на площадке появилась первая в Югорске детская воркаут-зона».

Традиционно в ходе эфира губернатор подняла вопросы и поручения, сформированные югорчанами в предыдущих прямых линиях. Так, на одном из онлайнов администрация Нефтеюганска получила запрос о необходимости проработать включение водного поло в пул дисциплин, которыми можно заниматься в муниципальном центре физкультуры и спорта «Жемчужина Югры». Как сказала глава города Эльвира Бугай, это поручение выполнено – тренировки начнутся сразу же после окончания ремонта в бассейне, ориентировочно в декабре этого года.

В завершение эфира Наталья Комарова вручила золотые значки ГТО и поздравила всех причастных с Днем физкультурника: «Поздравляю наших спортсменов, тренеров, специалистов, ветеранов отрасли, всех тех, для кого здоровый образ жизни, спорт – норма жизни. Крепкого вам здоровья, дорогие югорчане».


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Сегодня в 13:29, просмотров: 144, комментариев: 0
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