Югра построит большой центр профессиональной патологии

В Югре на базе Ханты-Мансийска появится центр профессиональной патологии. Это будет комплекс зданий суммарной площадью почти 26 тысяч квадратных метров, где расположится лечебно-диагностический блок с современной инфраструктурой для оказания медицинских и оздоровительных услуг.

«Это проект по созданию условий, в том числе инфраструктуры, для укрепления здоровья работающего населения за счет проведения комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для лиц, страдающих профессиональными заболеваниями с ранними признаками воздействия вредных факторов, комплексной реабилитации участников специальной военной операции и развития санаторно-курортных услуг с использованием местной минеральной воды и сапропелевой грязи», – прокомментировала это решение губернатор Наталья Комарова.

По словам и.о. директора департамента строительства и ЖКХ Югры Александра Барышева, создание центра позволит повысить качество и доступность как диагностики, так и реабилитации для людей со специфическими профессиональными заболеваниями. Это решение поддерживает и экспертное сообщество. «Полностью поддерживаем эту инициативу. Создание такого центра очень актуально, – подчеркнула т.о. директора НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова Людмила Кузьмина. – В одном месте будут проводиться и лечебно-реабилитационные мероприятия, и санаторно-курортное лечение. Это правильно».