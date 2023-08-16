В Югре борются с 10 лесными пожарами на площади 2,5 тыс. га

В Югре продолжается борьба с возгораниями в лесах. По данным на утро 16 августа, в округе действуют 10 лесных пожаров на площади 2,5 тыс. га и один ландшафтный. Потушили за минувшие сутки 12 лесных пожаров, сообщает пресс-служба регионального департамента недропользования.

«В тушении пожаров задействованы порядка 300 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении.

С начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 164 ландшафтных пожара, 598 лесных пожаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

В ХМАО действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. На территории Белоярского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера.