В Югре пересмотрели субсидирование местных администраций на дороги

В Югре внесены изменения в порядок субсидирования окружным бюджетом муниципальных администраций на проектирование, строительство, капитальный и текущий ремонт дорог местного значения. Решение об этом было принято правительством региона под председательством Натальи Комаровой. Документ подготовлен по следам прямого эфира губернатора, посвященного «Югорскому стандарту» строительства и благоустройства, который прошел 23 июня.

«Субсидия может предоставляться муниципальным образованиям, не участвующим в реализации нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, на объекты, прошедшие конкурсный отбор и работы по которым выполнены в текущем финансовом году с опережением», – объяснила обновленный принцип работы Наталья Комарова.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона напоминает, что вопросы строительства и ремонта дорог отмечены как приоритетные в «Карте развития Югры» – программном документе Команды Югры, сформированном с учетом многих тысяч пожеланий и наказов граждан. В планах на 2023 год – приведение в нормативное состояние почти 75 километров дорог, из которых 58,5 – региональные, и почти 16 километров – муниципальные.