Почти три тысячи гектаров леса горит в ХМАО

В Югре проводятся работы по тушению 19 лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га и одного ландшафтного возгорания на площади 57 га. Такие данные на утро 15 августа приводит региональный департамент недропользования.

Как и раньше, самая большая площадь горения зафиксирована в Белоярском лесничестве - 2,3 тыс. га. Пожары также действуют на территории Березовского, Октябрьского, Самаровского, Сургутского и Урайского лесничеств.

За минувшие сутки в ХМАО потушили 10 лесных пожаров и 2 ландшафтных возгорания. Всего с начала пожароопасного периода ликвидировали 164 ландшафтных пожара, 586 лесных пожаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. На территории Белоярского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера.