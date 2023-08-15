В Октябрьском районе произошел взрыв на территории месторождения

В ночь с понедельника на вторник в Югре на месторождении произошел взрыв. Телеграм-канал 112 сообщает об одном погибшем и шести пострадавших. Нефтяники, которые получили ожоги, были доставлены в профильные учреждения Пыть-Яха, Сургута и Нягани.

На месте работали 36 человек и 12 единиц техники, от МЧС России 9 человек и 2 единицы техники.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку:

«Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре устанавливаются обстоятельства возгорания на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, проводятся необходимые процессуальные мероприятия», – сообщили в ведомстве.