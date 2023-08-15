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На югорской трассе столкнулись «Лада» и «Камаз» - пострадали два человека

Шесть человек пострадали в ДТП в ХМАО за сутки

На югорской трассе столкнулись «Лада» и «Камаз» - пострадали два человека
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В ХМАО накануне, 14 августа, произошло ДТП с участием «Камаза». Авария случилась на 714 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». По данным региональной Госавтоинспекции, 53-летняя водитель «ВАЗа» при съезде с моста решила развернуться, но не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 34-летнего водителя.

«В результате автоаварии виновница происшествия и 62-летний пассажир Лады получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки в Югре произошло 4 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 6 человек.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 167, комментариев: 0
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