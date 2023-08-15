Шесть человек пострадали в ДТП в ХМАО за сутки

В ХМАО накануне, 14 августа, произошло ДТП с участием «Камаза». Авария случилась на 714 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». По данным региональной Госавтоинспекции, 53-летняя водитель «ВАЗа» при съезде с моста решила развернуться, но не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 34-летнего водителя.

«В результате автоаварии виновница происшествия и 62-летний пассажир Лады получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за сутки в Югре произошло 4 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 6 человек.