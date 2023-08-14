В вузы Югры подано более 27 тысяч заявлений от будущих студентов

Наиболее популярными направлениями у югорских абитуриентов стали «Прикладная математика и информатика», «Нефтегазовое дело», а также «Информатика и вычислительная техника». Всего в вузы региона было подано более 27 тысяч заявлений, причем около 4000 – из других регионов РФ.

«Интерес к образованию в регионе наряду с местными жителями проявляют и иностранные студенты, а также абитуриенты из других регионов России. Среди иностранцев 129 абитуриентов выбрало университеты округа. В этом году 57,2% ребят подали заявления на поступление в онлайн-формате. Кроме того, сервис «Поступление в вуз онлайн» на госуслугах использовали 7 809 абитуриентов, что втрое больше, чем в прошлом году», – рассказали в правительстве ХМАО.