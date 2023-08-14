В исправительных учреждениях ХМАО за полгода прошло 17 свадеб

За шесть месяцев 2023 года в тюрьмах и исправительных центрах Югры заключили брак 17 заключенных. Причем 10 церемоний бракосочетания прошли в стенах колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения УФСИН.

Шесть осужденных к принудительным работам, содержащихся в исправительных центрах Сургута, зарегистрировали брак со своими избранницами в городском ЗАГСе. Одна пара образовалась прямо в исправительном центре – сейчас молодожены живут в разных общежитиях, но в будущем планируют совместный быт.

«Создание семьи является хорошей мотивацией для исправления осужденных и воспитывает в них стремление к скорейшему освобождению из мест лишения свободы», – отмечает врио старшего инспектора группы воспитательной и социальной работы с осужденными югорского УФСИН Денис Юров.