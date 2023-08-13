Синоптики прогнозируют теплую погоду в первые дни рабочей недели в ХМАО

В первые дни новой рабочей недели в ХМАО будет тепло и преимущественно без осадков. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 14 августа, столбик термометра покажет ночью +5+10 градусов, ночью +19+24 градуса, местами на западе до +30 градусов. В западной части региона осадков не ожидается, на востоке местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник и среду, 15 и 16 августа, синоптики прогнозируют +9+14 градусов ночью и +23+28 градусов днем, местами на востоке +17+22 градуса. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди.