Состязания самых сильных югорчан пройдут в Лянторе

В Лянторе Сургутского района 27 августа пройдет силовой турнир, на котором выберут самого сильного человека Югры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Восемь атлетов из Мегиона, Сургута, Тюмени, Оренбурга и Лянтора поборются за звание самого сильного человека Югры. В программе состязаний: подъем богатырского бревна на максимальный вес, удержание 40-килограммового богатырского молота, подъем автомобиля и другие испытания», - говорится в сообщении.

Турнир проводят Федерация силового экстрима Тюменской области и региональная общественная организация Югры «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет» при поддержке администраций Лянтора и Сургутского района.