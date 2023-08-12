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В Югре проведут реформу междугородних перевозок

Замгубернатора ХМАО анонсировал масштабные изменения в сфере междугородних перевозок

В Югре проведут реформу междугородних перевозок
Фото: ru.freepik.com

Югру ожидает масштабная транспортная реформа, которая междугородних перевозок. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгубернатора ХМАО Азат Ислаев. По его словам, в этой сфере накопилось немало проблем, которые следует решить в ближайшее время.

«Наша задача – сделать транспорт новым, качественным, уйти от наличных оплат, от теневой кассы, сделать маршруты удобными, охватить максимальную маршрутную сетку. Для чего мы транспорт и дороги делаем? Чтобы люди быстрее и комфортнее перемещались друг к другу. Другой задачи нет», – подчеркнул замглавы региона.

Он также отметил, что властям округа предстоит пересмотреть местный стандарт и включить пункт о состоянии автобусов. Как рассказал Азат Ислаев, на межмуниципальных перевозках транспортный парк старее, чем автобусный парк в городах: «В регстандарте нет требований по возрасту автобусов. Я сомневаюсь, что на межмуниципальные перевозки придет какой-то большой федеральный игрок, но парк мы будем обновлять».


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Сегодня в 09:52, просмотров: 406, комментариев: 0
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