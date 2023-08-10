Умеренное тепло и кратковременные дожди ожидают югорчан в пятницу и выходные

В предстоящую пятницу и выходные в Югре ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут дожди. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 11 августа, синоптики прогнозируют ночью +8+13 градусов, днем воздух прогреется до +14+19 градусов, местами на западе до +24 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, ветер северный со скоростью 7-12 м/с. В восточной части региона местами пройдут кратковременные дожди, на западе преимущественно без осадков.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, столбик термометра покажет ночью +4+9 градусов, днем +15+20 градусов, местами на западе +21+26 градусов. Также прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь местами. Ветер северный со скоростью 7-12 м/с, днем местами с порывами до 15-17 м/с.