Суд обязал экс-мэра Лянтора вернуть выплату, незаконно полученную при выходе на пенсию

Экс-главе Лянтора Сергею Махини придется вернуть выплату в размере 860 тыс. рублей, полученную им при выходе на пенсию. Суд согласился с доводами прокуратуры, что чиновник выписал себе премию незаконно, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что в октябре 2022 года главе поселения перечислена единовременная поощрительная выплата, в связи с назначением пенсии за выслугу лет, в размере более 860 тыс. рублей. Вместе с тем нормативно-правовой акт, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после его отставки, в связи с этим его действие на главу не распространяется», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Районный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с экс-главы Лянтора выплату в доход бюджета поселения. Сургутский райсуд иск удовлетворил, апелляционная инстанция оставила решение без изменения.