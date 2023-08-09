Прокуратура проверяет информацию об избиении ребенка группой подростков в Мегионе

Прокуратура Мегиона проверяет опубликованную в СМИ информацию об избиении 12-летнего мальчика группой подростков. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в Мегионе подростки избили 12-летнего мальчика. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки при наличии оснований.

По данным СМИ, группа подростков напала на 12-летнего мальчика и жестоко избила его. Ставшая очевидцем происшествия женщина рассказала, что парни били мальчика по лицу, прыгали по нему и таскали по асфальту.