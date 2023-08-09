Югра становится одним из базовых регионов по изучению и освоению Арктики

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039556"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=M4dGmnqL/oQM7imUposR7ZROdaU9lsrNNRlUyC5BICztgazINr+jCZnUW4DR7s2dnSLymXa1h4+N9eDwWfKsckTXYojvr02o9LIXj1zn1gfLX/9uDbOJUKQ3cxq8i7Gd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=M4dGmnqL/oQM7imUposR7ZROdaU9lsrNNRlUyC5BICztgazINr+jCZnUW4DR7s2dnSLymXa1h4+N9eDwWfKsckTXYojvr02o9LIXj1zn1gfLX/9uDbOJUKQ3cxq8i7Gd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e417ae0268b40066ef5ffa6ae3ac4939.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831481"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039557"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6hEv/Fx7GbrlnJIyYUD8YrGrnfSW1nR/v3bpZZC96CZbL3G4S4c03CQrejunS0dKtc1wL9rdasaUwZ4hwYkDVNIoQHMJbNYmCLnR3FTOirWAFx9PPVnze7Y7Nhp77Gud"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6hEv/Fx7GbrlnJIyYUD8YrGrnfSW1nR/v3bpZZC96CZbL3G4S4c03CQrejunS0dKtc1wL9rdasaUwZ4hwYkDVNIoQHMJbNYmCLnR3FTOirWAFx9PPVnze7Y7Nhp77Gud"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "44b22cdad7e9f4e646a59fe9d6b2ce8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831481"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039557"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6hEv/Fx7GbrlnJIyYUD8YrGrnfSW1nR/v3bpZZC96CZbL3G4S4c03CQrejunS0dKtc1wL9rdasaUwZ4hwYkDVNIoQHMJbNYmCLnR3FTOirWAFx9PPVnze7Y7Nhp77Gud"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6hEv/Fx7GbrlnJIyYUD8YrGrnfSW1nR/v3bpZZC96CZbL3G4S4c03CQrejunS0dKtc1wL9rdasaUwZ4hwYkDVNIoQHMJbNYmCLnR3FTOirWAFx9PPVnze7Y7Nhp77Gud"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "44b22cdad7e9f4e646a59fe9d6b2ce8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039556"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=M4dGmnqL/oQM7imUposR7ZROdaU9lsrNNRlUyC5BICztgazINr+jCZnUW4DR7s2dnSLymXa1h4+N9eDwWfKsckTXYojvr02o9LIXj1zn1gfLX/9uDbOJUKQ3cxq8i7Gd"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=M4dGmnqL/oQM7imUposR7ZROdaU9lsrNNRlUyC5BICztgazINr+jCZnUW4DR7s2dnSLymXa1h4+N9eDwWfKsckTXYojvr02o9LIXj1zn1gfLX/9uDbOJUKQ3cxq8i7Gd"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e417ae0268b40066ef5ffa6ae3ac4939.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  96,0755   EUR  105,4352  

Новости

Больше новостей
Вы купались этим летом?
Комментировать
0
Вы будете смотреть «Барби» и «Оппенгеймер» в кино?
Комментировать
0
Как часто вы прибегаете к платной медицине?
Комментировать
0
Больше опросов

​Михаил Мишустин придал сургутскому НТЦ новый импульс – в сторону Арктики

Югра становится одним из базовых регионов по изучению и освоению Арктики

​Михаил Мишустин придал сургутскому НТЦ новый импульс – в сторону Арктики
Фото admhmao.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Его основными направлениями станут: разработка технологий в топливно-энергетическом комплексе, создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а также здоровьесбережение, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Если роль Югры в сырьевом секторе (топ-1 России) и медицине (топ-3 России) были очевидны, то теперь автономный округ становится еще и один из передовых субъектов федерации в изучении и освоении Арктики. На это указывает политолог и вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев: «Документ, подписанный премьер-министром, как официально отмечалось – по поручению президента Владимира Путина – фактически закрепляет участие Югры как одного из базовых регионов в освоении Арктики, одновременно усиливая роль Югры как площадки по достижению технологического суверенитета в топливно-энергетикой сфере. Здесь нужно отдать должное настойчивости губернатора Натальи Комаровой, которая сопровождала проект с самого начала, с момента появления несколько лет назад замысла создать такой научно-технический центр, а вверенный ей регион она включила в реализацию стратегического для страны направления – освоения Арктики».

Уникальность центра в том, что он создается на базе сразу нескольких вузов. Ключевую роль сыграет Сургутский государственный университет (да и в принципе создание «ЮНИТИ ПАРКа» придаст импульс Сургуту, прибавив к его статусу экономической столицы научную составляющую), но участие будут принимать также Югорский университет и Колгалымский филиал Пермского политеха, а также предприятия нефтегазовой отрасли.

«Это единственный в стране ИНТЦ, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе, – прокомментировала Наталья Комарова. – Для участия в проектах ИНТЦ ждем госкорпорации, инновационные компании, крупный бизнес, ВУЗы, научное сообщество. Участники, ведущие инновационную деятельность, получат особые преференции: для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снижаются до 14 процентов. Планируется создать 5 600 рабочих мест, из них 1 600 – высокопроизводительных».

Ожидается, что создание ИНТЦ (теперь привычная сургутянам аббревиатура НТЦ приросла словом «инновационный») создаст условия не только для качественных исследований, но и параллельного внедрения их в производство вкупе с коммерциализацией результатов. Это сократит традиционно долгий путь от исследований до их практического применения, а также усилит импортозамещение, повысит престиж и качество вузов Югры и сделает их новыми точками притяжения сильнейших ученых, студентов и исследователей со всей страны.

Напомним, что строительство первого объекта будущего «ЮНИТИ ПАРКа» – Центра высоких биомедицинских технологий – началось 12 июня, в День России и День Сургута. «Для строительства научно-технологического центра выделена территория порядка 69 гектаров, участок отсыпан, подготовлен, начато строительство, – рассказывает куратор проекта, замгубернатора Югры Владислав Нигматулин. – По плану, к первому кварталу 2025 года будет закончен первый этап – под ключ будет сдан генетический центр. Здесь будут работать ученые, преподаватели и студенты, которым интересны биотехнологические направления развития. Мы заручились большой партнерской поддержкой, чтобы выполнять государственные и региональные задачи, работать на благо югорчан».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:42, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменской области 57 семей, в которых родились тройни, улучшили жилищные условия 547
  2. ​Вышитую карту Тюменской области представят на фестивале в Чебоксарах 522
  3. ​XXV юбилейный фестиваль казачьей культуры «Благовест» прошел в Тюменской области 505
  4. ​Ханты-Мансийск победил в рейтинге IQ-городов в ХМАО 491
  5. ​Александр Моор встретился с победителями конкурса молодых управленцев УрФО 475
  6. 71% россиян обращались к народной медицине 462
  7. Мари Краймбрери и Елена Темникова споют в День физкультурника в Сургуте 455
  8. ​Если не получается побороть стихийную уличную торговлю – ее нужно возглавить. Сургуту нужен блошиный рынок 368
  9. В Ханты-Мансийске в аварии с мотоциклами пострадали три человека 367
  10. В Сургуте идет ямочный ремонт на проспекте Пролетарский: его могут закончить раньше срока 298
  1. Россиянам покажут фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» 2290
  2. Создавать колесо 1899
  3. Снижения зарплат у работников «Сургутнефтегаза» не происходило 1767
  4. ​Жильё в деталях: на что кроме цены и площади обратить внимание, выбирая квартиру 1557
  5. ​Дальнейшего потенциала для ослабления рубля уже нет, если только не произойдет чего-то катастрофичного 1555
  6. Сургутянин изнасиловал женщину в лесу и попытался убить, но она выжила 1523
  7. Деревья vs спортзал: что победит? 1516
  8. Власти ХМАО рассказали, какими должны быть директора депкультуры и депспорта 1440
  9. Певица Лада Дэнс попала в ДТП 1385
  10. ​В России хотят узаконить сиесту 1377
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 82593
  2. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 4234
  3. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 4163
  4. Выставка «Зеленый круг»: продвигаем жизнь в стиле эко вместе 3605
  5. Полвека назад в Сургуте… 3594
  6. ЖК «Сибирский Бор»: продажи только начались, цены заметно ниже среднего 3592
  7. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 3296
  8. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 3112
  9. Сердце после ковида: рассказывает кардиолог 3101
  10. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2845

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика