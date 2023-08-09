Мошенники выманили у нефтеюганца деньги под угрозой убийства супруги

В Нефтеюганске мошенники выманили у 43-летнего мужчины деньги под угрозой убийства его супруги. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Мужчина рассказал полицейским, что решил приобрести запчасти для автомобиля в интернет-магазине. Найдя нужные детали, он оставил свои данные для обратной связи. Через некоторое время нефтеюганцу позвонила женщина и сообщила, что он неверно оформил заказ, из-за чего перестал работать сайт. Неизвестная потребовала свыше 135 тысяч рублей за причиненный ущерб.

«Нефтеюганец отказался выполнять условие звонившей, на что мошенница стала угрожать убийством супруги и подкрепила свои намерения, назвав данные жены потерпевшего. Гражданин испугался и перевел аферистке все свои сбережения. Материальный ущерб составил более 120 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Мужчина обратился в полицию спустя несколько дней, когда вернулся с рабочей вахты. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц.