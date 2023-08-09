Прокуратура помогла семье из Нефтеюганска выбраться из балка

В Нефтеюганске прокуратура помогла семье перебраться из балка в благоустроенную квартиру, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

С жалобой в прокуратуру обратился глава семьи. Он рассказал, что с 2007 года жил со своей семьей в приспособленном для проживания временном строении – балке.

«Несмотря на то, что семья из строения фактически не расселена, органом местного самоуправления принято решение о прекращении реализации на территории Нефтеюганска соответствующих программных мероприятий. В результате заявитель и члены его семьи не смогли принять участие в муниципальной программе по улучшению жилищных условий», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Нефтеюганска обеспечить семью жилым помещением. Суд иск удовлетворил. После этого семье предоставили благоустроенную квартиру.