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В Югре с начала года сбили пять лосей

В Советском районе водитель сбил лося

В Югре с начала года сбили пять лосей
Фото: vk.com/prirodnadzor

В Советском районе (ХМАО) с 1 января по 31 июля 2023 года пять раз сбивали лосей. Такую статистику публикует природнадзор округа. Отмечается, что большинство случаев произошли в темное время суток.

Одно из диких животных попало под колеса авто совсем недавно – 26 июля. Водитель автомобиля марки «ГАЗ» не заметил сохатого из-за тумана. В результате ДТП лось погиб на месте происшествия, водитель не получил травм, однако автомобиль получил значительные повреждения. Во время столкновения шофер произвел экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

«Будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах автономного округа, просим обратить внимание на указанный участок дороги, соблюдайте скоростной режим, особенно в темное и ночное время суток, когда у диких животных увеличивается активность передвижения! Сбитое животное обходится не только ремонтом машины, но и может ударить по карману водителю. Речь идет о компенсации за ущерб, нанесенный природным ресурсам», – рассказали специалисты ведомства.

Природнадзор Югры напоминает о том, что в случаях, когда у автовладельца имеется полис ОСАГО, ущерб за погибшее животное предъявляется Природнадзором Югры страховой компании, а в случае отсутствия полиса ОСАГО ущерб предъявляется водителю, который совершил наезд на животное. Сумма ущерба за сбитого лося составляет 80 000 рублей.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 195, комментариев: 0
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