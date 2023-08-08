Прокуратура вернула жителям югорского поселка освещение на дороге

На одной из дорог в поселке Белый Яр Сургутского района появилось освещение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура округа по поступившему обращению провела проверку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Сургутского района. Установлено, что на участках улично-дорожной сети в г.п. Белый Яр вдоль ул. Единства мкр. «Гидронамыв» стационарное электрическое освещение находилось в нерабочем состоянии», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности на дорогах городского поселения является обязанностью органов местного самоуправления. Для устранения нарушений прокурор Сургутского района внес представление в адрес администрации поселковой администрации. После его рассмотрения уличное освещение на дороге восстановили.