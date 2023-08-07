Трое несовершеннолетних пострадали в ДТП за выходные в ХМАО

В ХМАО за минувшие выходные в ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Первая авария произошла вечером в субботу, 5 августа, в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 55-летняя женщина на Lexus, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставила преимущество и допустила столкновение с питбайком IRBIS под управлением 17-летнего юноши. Уточняется, что юный водитель не имел права на управление транспортным средством.

Вторая авария случилась в вечернее время в воскресенье, 6 августа, в поселке Междуреченский Кондинского района. 11-летний мальчик ехал по тротуару на электросамокате и допустил его опрокидывание. В результате ребенок получил травмы.

Третье ДТП произошло в этот же день около 10 часов вечера в Нягани. Как сообщили в Госавтоинспекции, 61-летний водитель «ВАЗа», проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество и допустил наезд на 8-летнюю девочку, которая пересекала перекресток на самокате.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 11 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 15 человек.