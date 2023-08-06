Жительница Лангепаса потеряла 50 тысяч рублей при продаже велосипеда в интернете

В Лангепасе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. От действий аферистов пострадала 48-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Женщина рассказала полицейским, что разместила в интернете объявление о продаже детского велосипеда за 2 тыс. рублей. Через некоторое время с ее мужем связался некий Геннадий, который заявил, что готов приобрести велосипед, но перевести деньги может только на карту определенного банка. Лангепасец продиктовал сотовый номер своей супруги, к которому привязана карта требуемого банка.

«Вскоре горожанке перезвонил Геннадий и сообщил, что не может перевести денежные средства по номеру телефона, так как пользуется «бизнес-картой». Югорчанка, поверив звонившему, продиктовала номер своей карты, после чего на ее телефон пришло смс-сообщение с кодом, который она, не задумываясь, продиктовала злоумышленнику. Звонивший попросил не заходить в личный кабинет банка, обосновав это тем, что у него не получится совершить перевод денежных средств», - рассказали подробности в пресс-службе.

После этого югорчанка вошла в личный кабинет и увидела, что с ее счета списали 50 тысяч рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, заблокировала карту и отправилась в полицию.