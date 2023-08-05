Роспотребнадзор разрешил югорчанам купаться в Лангепасе

Городской пляж в Лангепасе попал в число водоемов, где можно купаться. Как передает Роспотребнадзор Югры, речь идет о пляже вдоль берега протоки Каюковская в районе летнего лагеря «Юнтур».

Таким образом, мест, разрешенных для купания, в ХМАО стало пять: помимо упомянутого пляжа, это пляж и акватория озера Нешинелор в Белоярском, озеро Окунево в зоне купания детского лагеря «Окуневские зори» в Советском районе, пляж на протоке реки Аган в Радужном и пляж в районе улиц 55 лет Победы и Мира в поселке Салым. Напомним, в Сургуте купаться нельзя: существует несколько пляжей, однако они предназначены только для отдыха у воды.