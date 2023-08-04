В Когалыме к 2024 году достроят региональный центр спортивной подготовки

В Когалыме появится новый региональный центр спортивной подготовки. Его строительство уже ведется. Открытие объекта запланировано на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства ХМАО.

«Здание будет двухэтажным, там разместят два ледовых поля, соответствующие международным стандартам, и зрительские трибуны на 450 человек. Это позволит проводить спортивные состязания разного уровня, включая хоккей, фигурное катание, шорт-трек, керлинг и следж-хоккей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подрядчик уже выполнил монтаж поля для хоккея, организовал ливневку и забил 1 880 свай.